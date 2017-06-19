伦敦再次发生汽车撞人恐袭

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伦敦警方的反恐专家正在对星期一凌晨发生的有人在伦敦清真寺外面开车冲撞行人的事件进行调查。

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据美联社报道，在结束穆斯林斋月祈祷后许多穆斯林祈祷者离开伦敦Finsbury Park的清真寺，一男子驾驶面包车突然冲向行人，导致8人由于受伤较重被送进医院。

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虽然有一人死亡，但警方还无法证实其死亡是否与面包车撞人有关，因为死者在撞人事件发生前已经发病。

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星期一伦敦市政府派遣更多警察上街巡逻 © Thomas Daigle/CBC

现场民众把开车撞人的男子拉出汽车加以制服，直到警方赶到现场将其逮捕。

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警方将48岁的开车撞人者送入医院进行检查，包括检查其是否有精神病；但目前还没有公布其姓名。

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有报道说，该开车撞人者在行凶时高喊“杀死穆斯林”。

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英国穆斯林理事会的Harun Khan说，根据现场目击者和视频的信息，一白人男子驾驶面包车故意撞向行人，这似乎是一起仇视伊斯兰教和穆斯林民众的事件。

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伦敦首位穆斯林市长Sadiq Khan称星期一凌晨的汽车撞人事件是恐怖袭击。

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RCI with AP、CBC

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