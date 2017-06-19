他国外交官在加拿大胡作非为

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据加拿大广播公司记者Dean Beeby的报道，加拿大外交部的一份内部文件显示，过去两年在加拿大的外国外交官欠债不还、拖欠工资、违规驾驶等不法事件需要外交部礼宾司过问处理的案例从过去每季度一位数的增长率变成现在两位数的增长率。

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虽然目前还无法确定什么原因导致他国外交官在加拿大违法事件增多，但加拿大政府采取的方便民众举报的措施似乎是一个原因。

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渥太华警方常常出警处理他国外交官违法问题 © Jean Delisle/CBC

加拿大广播公司记者根据政府信息公开法案向加拿大外交部索要这份内部文件，外交部礼宾司以外交豁免权的理由在提供该内部文件时隐去了违法外交官的姓名和所属的国家。

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这些他国外交官在加拿大干的违法事情包括在警方扫黄行动中被捕、拖欠税款、拖欠房租、拖欠雇员工资、拖欠施工公司费用，虐待家庭服务人员等等。

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比如，某国大使馆拖欠首都渥太华市政府的房地产税21万，另一国家的大使馆拖欠加拿大税务局至少28万加元的税款，拖欠几万加元房租的事情也有好几起，至于吃了交通罚单不交罚款的事情就太多了。

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133个国家的8千名外交官在加拿大享有外交豁免权，他们中的一半住在加拿大首都渥太华。

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