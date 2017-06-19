越来越多的温哥华人受不了高房价

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加拿大房价最高的城市温哥华市政府呼吁市民们积极为解决市民住不起房子的问题献计献策；而许多温哥华市民非常郁闷的抱怨说他们都快被高房价和高房租逼得逃离温哥华了。

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怪：温哥华许多高房价地区居民申报的年收入很低 © David Horemans/CBC

据加拿大广播公司记者Chad Pawson的报道，温哥华市政府已经意识到这个问题，以至于市规划局副局长Randy Pecarski说，由于找不到能够负担起的住房，不少人在准备离开温哥华。

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听取民意

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Randy Pecarski参加了周末的市政府与市民就解决住房问题而举行的讨论会，有几十名市民参加了这一讨论会。

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除了这样的讨论会之外，市政府还开始了网上征集民众意见的活动，以制定让民众住得起房子为重点的温哥华市住房发展十年战略。

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呛声温哥华房价的Sabine左、Vincent中、Joli右 © Doug Kerr/CBC

年轻人为住房郁闷

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年轻姑娘Sabine Bruyere说她在温哥华出生长大，现在仍然住在母亲家里、干着最低工资的工作；她说自己对未来能在温哥华自己租房或买房已经失去了信心，这种局面实在是让人郁闷，也实在是没有道理。

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Vincent Liao是抵达温哥华不久的拿外国工作签证的小伙子，他想留在温哥华工作和生活，但觉得自己负担不起温哥华的高房租。

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Joli Godin觉得她已经等不到温哥华市实行其10年住房规划，因为目前房租高得已经让她租不起、房价高得已经让她买不起。

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RCI with CBC

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