联邦政府要求省政府少收大麻税

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加拿大自由党政府推出的大麻合法化法案规定省政府不但负责决定通过什么渠道来销售大麻、而且可以决定省内的大麻销售税。

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据加拿大广播公司记者 Katie Simpson的报道，自由党政府呼吁省政府在大麻销售税问题上悠着点、保持较低的大麻销售税，因为过高的税收会抬高大麻售价，而大麻售价一高就会催动大麻黑市的发展。

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特鲁多说大麻合法化的目的是不让未成年人抽大麻 © CBC

特鲁多自由党政府多次表示，其大麻合法化的主要目的一是要禁止儿童吸食大麻，二是要取缔大麻黑市、把大麻从犯罪集团手里夺过来。

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加拿大联邦财政部长莫尔诺这个星期在与各省的财政官员举行联席会议时会强调联邦和省政府在大麻合法化问题上要加强合作。

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消息人士认为，如果联邦政府要求省政府保持较低的大麻销售税，则一些省政府会要求联邦政府负担培训省市警队的交通巡警在大麻执法方面的费用。

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RCI with CBC

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