加拿大BC省沿岸热带海洋生物大增，渔民沮丧

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多到数以百万计的一种叫做 pyrosomes 的非本地海洋生物正在 “入侵” 加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）沿岸，让当地的渔民们颇感头疼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马特·斯特布勒（Matt Stabler）是温哥华岛的一位渔民，今年 5月，他拍下了上面的这张照片， 他说，这是一种凝胶状、半透明的管状生物，皮很厚，为了躲开这些讨厌的“家伙”，他和他的船员们不得不多次更换捕鱼的地点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大科研人员感陌生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，不仅是加拿大 BC省，从美国的加利福尼亚州到最北部的阿拉斯加州，沿海都发现了大量的 Pyrosomes。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，BC省维多利亚大学的海洋网络 （The University of Victoria’s Ocean Networks）拍下了一段视频，能够看到海里有大量的这种生物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Ocean Networks

报道说，Pyrosomes 是一种热带地区的海洋生物，有些可长达10米，但加拿大的科学家们对这种半透明的管状生物知之甚少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省海洋科学研究所浮游动物分类学家莫伊拉·加尔布雷斯（Moira Galbraith）说，看到过一些照片，有些潜水的人，拍下了这些生物的照片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

繁殖快

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在BC省沿海发现的 Pyrosomes，尺寸比热带的要小得多，一般长度从8厘米到60厘米不等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，其繁殖能力非常强。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫伊拉·加尔布雷斯说，这一生物有两种快速繁殖的方法，它们可以自己“克隆”自己，也有能力形成另外一种全新的生物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，他认为这些生物被一些温暖的洋流带到了这里，有可能再随着洋流离开，它们是否会在BC省沿海“驻扎下来”，还有待观察。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近，美国俄勒冈州中部的一个研究小组报告说，在大约5分钟的时间内，就捕捞到大约6万个 pyrosomes。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

渔民叫苦不迭

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

无论是生物学家还是渔民们，刚看到这种热带生物时，第一个反应都是很奇怪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还有一些渔民说，起初我们很害怕，害怕碰它们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国华盛顿州的船长多比·里昂（Dobie Lyons） © Dobie Lyons

美国华盛顿州的渔船船长多比·里昂（Dobie Lyons）说，自从4月份开始出海打鱼以来，已经捕到了大量的这种生物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，当第一次从水里拉出来这些东西时，他真不知道该怎么办，甚至担心这些东西可能是有毒的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，我们一开始很害怕，害怕碰它们。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

多比·里昂还表示，现在正是捕捞三文鱼的大好季节，而渔网里打上来的，尽是数百公斤毫无商业价值的 pyrosomes，而不是利润丰厚的三文鱼。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，要是我们的网里都是成千上万的这种东西，那我们可真得为今年的利润担心了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他还说，不过，现在他们对 pyrosomes 已经见多了，也不害怕了，捞上来后，就把它们扔回海里，任何继续捕鱼的行程。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada