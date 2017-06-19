今夏吃肉得多花钱了，新研究显示肉价可涨 9%

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食品领域的专家们预期今年的食品价格不会大涨，但只有一个类别除外：肉类。

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星期一（6月19日），加拿大达尔豪西大学 （Dalhousie University）发表了加拿大“年度食品价格报告”，报告说，预计加拿大今年食品的价格将增长 3% – 4%，但肉类价格的上涨幅度更大，将为 7% – 9%。

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报告说，在今年后半年，预计鸡肉的价格会持平稳定，但猪肉和牛肉的价格会急剧上升，这主要是由于牛肉和猪肉的库存量下降，从而导致肉价上涨。

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不过，除了肉类外，蔬菜、乳制品、鸡蛋、谷物、鱼类和其他海产品的价格今年的价格普遍走低，所以总体来讲，消费者不会看到自己的食品支出有明显的变化。

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© CBC

（RCI with CBC ）

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