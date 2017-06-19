雇一个中国员工给你1万5！真有花钱买职位的移民公司

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芭布.里德是萨省艾伯特王子市的一家纺织品公司的老板。上个月，一个名叫Bill Sui的移民顾问登门拜访，提出为她招募中国员工。这位Sui先生说，她唯一需要做的就是出具一份雇主证明，然后就可以得到一个头三个月完全免费的劳动力。她不但不用付这三个月的工资和福利支出，而且还可以另外得到15000加元的“培训费”。至于三个月以后，她可以随她心意解雇或留用这个人。

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怎么看这都是天上掉下来的馅饼。但问题是，Sui遇到了一位守法公民。起了疑心的里德给媒体打了电话，因此接下来就有了CBC的调查。记者Geoff Leo和Sharon Wu等人明查暗访，在里德等人的协助下，一步步揭开了这种移民服务的运作过程。温哥华移民律师理查德.库兰说，他以前只是听说过这种花钱买身份的方式。当事公司被抓了个现行，据他所知还是第一次。

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利用萨省移民提名项目中的技术工人类别

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在记者录下的电话交谈中，Sui告诉里德，他们通常付现金。因为跟他们合作的雇主年收入很高，付现金可以让双方都少交税。

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他还解释说，中国雇员将申请萨斯喀彻温省移民提名项目中的技术工人类别。这个类别要求申请人获得一份需要特别技能的工作。因此里德在聘书中写出的职位还不能太普通。大老远地从中国招一个收银员肯定是说不过去的。

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为了让里德放心，Sui还说，她如果对招来的中国员工不满意，三个月以后完全不需要勉强留着他，当然1万5千加元的培训费还是她的。

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另一边，飞扬国际对移民申请人收取的费用高达20万。记者和飞扬国际公司经理的通话录音：

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记者打电话到飞扬国际，假称有亲戚要办移民。公司经理孙女士（Nicole Sun）说，通过技术工人类别申请移民，费用是20万加元。

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她还告诉记者，如果这位亲戚到了加拿大以后不想工作也没关系。她非常坦率地说，许多申请人本来就是花一笔钱买加拿大的永久居留权，并不想在这里工作。

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当记者以真实身份采访孙女士时，她否认隋是公司雇员，也否认帮申请人找工作。但是当她得知有电话录音为证时开始改口，承认有时候会帮人找工作。但她不承认收费20万加元。

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Sui留给里德的名片上写明他是飞扬国际的雇员。里德打电话到该公司前台，留言请他回电话，他也很快就回了。

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移民律师库兰说，如果雇主收了飞扬国际的钱，向一个从未见过，更不要说面试的外国公民提供一份工作，这就是一份“假工作”。通过这种途径移民，通过收费替人找工作然后替雇主发工资的方式帮人办移民，是明确违反移民法的行为。

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CBC记者已经把有关这次调查的材料交给了加拿大边境服务署。

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相关链接：CBC调查报道（英语）

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