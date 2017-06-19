加拿大拳击运动员蒂姆.黑格被击倒后伤重不治

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埃德蒙顿市的拳击运动员蒂姆.黑格在上星期五的比赛中被对手击倒受伤，星期天（6月18日）因伤重去世，享年33岁。他的对手是埃德蒙顿美式足球队的前球员亚当.布雷德伍德。视频显示他在头部被布雷德伍德击中后倒在拳击台上一动不动。

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比赛视频（by Julio Garcia):

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埃德蒙顿市对抗运动委员会在每次拳击比赛后都会发布评估报告，但是这次因为参赛选手死亡，评估报告将推迟公布。几个星期前在新不伦瑞克省首府弗雷德里克顿，拳击手大卫.惠托姆也是在被对手击倒后陷入昏迷。这两起事件引起了改善拳击和综合格斗安全保护的呼声。

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黑格先习柔道，2006年开始成为综合格斗职业运动员，十年后转为拳击手。他在参加拳击比赛的同时还在埃德蒙顿市的Bellevue学校当老师。

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（RCI with CP）

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