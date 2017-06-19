上周刚刚被朝鲜释放的美国大学生奥托.瓦姆比尔去世

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

22岁的美国大学生奥托.瓦姆比尔在朝鲜被关押了一年半以后上个星期刚刚获释回到美国。星期一（6月19日）下午，他的家人发布声明说，瓦姆比尔已经去世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

声明对负责治疗他的辛辛那提大学医疗中心表示感谢，并说由于瓦姆比尔在朝鲜遭受了可怕的折磨，等待他的实际上没有第二种可能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瓦姆比尔被朝鲜当局以颠覆罪名判处15年劳教。他曾出现在电视上，痛哭流涕地承认自己试图偷走一幅宣传画。在被关押了十七个月之后，他在上个星期回到美国，但已经与植物人无异。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医生说他的脑部严重受伤，但是无法判定准确的原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Jon Chol Jin

2015年底，多伦多韩裔牧师林铉洙被朝鲜当局判处终身监禁，罪名是损害最高领导人尊严，破坏朝鲜制度等等。加拿大外交部发表声明表示震惊，为此朝鲜政府还要求加拿大道歉，说加拿大的反应是“满嘴喷垃圾”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胆敢不服我朝判决？朝鲜要求加拿大道歉

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with AP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada