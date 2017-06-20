加拿大总督约翰斯顿为称土著人为最早的移民道歉

加拿大总督约翰斯顿为称土著人为最早的移民道歉
Photo Credit: CBC

加拿大总督为啥向土著人道歉？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 20 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker的报道，加拿大总督约翰斯顿David Johnston星期一在总督府举行的表彰土著人维权活跃人物的集会上对其称土著人为加拿大第一批移民的说法表示了道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

土著人也是移民？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

在这之前的星期六，加拿大总督约翰斯顿在接受加拿大广播公司的采访时表示，加拿大是一个以移民立国的国家，被称作加拿大土著人的印第安人就是在1万4千年前移民来到加拿大这片广袤土地上来的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总督约翰斯顿的这番话在社交媒体上受到强烈批评，许多人指责约翰斯顿的这种土著人是移民的说法反映出根深蒂固的殖民主义思想。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约翰斯顿赶快在星期一进行了公开道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总督道歉

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约翰斯顿在表彰土著人维权活跃人物的集会上致词时指出，大家都希望加拿大变成更具有包容性的国家，支持、鼓励和承认所有加拿大人对这个国家做出的贡献，包括加拿大最早的居民土著人所作的贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

讲到这里约翰斯顿明确表示了道歉，他说自己几天前在讲到原住民时讲错了话，土著人是加拿大最早的居民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大总督为前任真相与和解委员会主席发奖章
加拿大总督为前任真相与和解委员会主席发奖章 © Adrian Wyld/Canadian Press

还要再道歉？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司英语电视台报道说，虽然加拿大总督约翰斯顿公开进行了道歉，但是社交媒体上对他的批评还是不断。有人指出，约翰斯顿在其道歉的推特中使用了“我们的土著人”Our Indigenous peoples的说法，还是把土著人当作主流社会的附属物、还是殖民主义思想在作怪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在星期一的表彰会上，有三十位在土著人维权方面做出显著贡献的人受到了表彰，其中包括Mohawk 印第安部落的女性活跃人士Sylvia Maracle，患有不治之症脑癌的Tragically Hip演唱团主唱Gord Downie，演员和前自由党联邦议员Tina Keeper，北美职业冰球俱乐部队的因纽特球员Jordin Tootoo，真相与和解委员会的过去和现任的三位主席等人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
患脑癌的Tragically Hip演唱团主唱Gord Downie
患脑癌的Tragically Hip演唱团主唱Gord Downie © Adrian Wyld/Canadian Press

兄弟姐妹

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大土著人著名演员杰克逊Tom Jackson在讲话中说，作为土著人他把加拿大国旗所代表的加拿大人作为自己的姐妹看待，他希望加拿大主流社会民众能够把他这样的土著人当作兄弟看待、哪怕是只有几秒钟的时间；如果大家都从兄弟姐妹这样的视角来看待加拿大的国旗、来看待加拿大这个国家，加拿大就会变得更加美好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

杰克逊的这一讲话不但获得了热烈的掌声，而且让出席这次表彰会的许多人热泪盈眶、包括加拿大总理特鲁多和夫人索菲在内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 加拿大原住民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
经济到底信谁呢？民调显示Air Canada为乘客最满意的加美航空公司健康、环境“热死了”不再是一个形容：越来越多的人面临高温致死威胁移民与难民世界难民日: 加拿大一个越南船民家庭的故事 (视频)移民与难民采访：CBC助理制作人谈移民公司调查加拿大原住民加拿大总督为啥向土著人道歉？经济Tim Hortons加盟商对母公司发起集体诉讼，索赔 $5亿环境摄影师北极地区生活8年绝美照片无数社会花裤子穿了近3年，蒙特利尔警察第一次换上正规警裤社会加拿大两大机场禁乘客维权广告国际上周刚刚被朝鲜释放的美国大学生奥托.瓦姆比尔去世

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
Les républicains remportent une élection partielle très suivie en GéorgieDenis Lebel sera nommé PDG du Conseil de l'industrie forestière du QuébecLe Sénat échoue à faire étudier à part le projet de banque de l'infrastructureLe chat, de la chasse au sofaLes cas de cancer encore en hausse au paysUn homme abattu à la gare Centrale de Bruxelles après une attaque terroriste ratéeIsraël construit une nouvelle colonie en CisjordanieUn organisme indépendant supervisera le travail des agences de renseignement au paysCommission Viens : « Toute la communauté doit s'impliquer dans la réconciliation », dit le maire de Val-d'Or12 arrestations dans une opération contre une entreprise de remorquage
Pro-ISIS militants take students hostage in southern Philippines, police sayRepublican Karen Handel wins hard-fought Georgia congressional electionCanadian presence in Latvia reduces danger of Crimean-style takeover, Latvian ex-general saysWoman demanding white doctor 'not an isolated incident,' says head of Ontario Medical AssociationMore Robin Hood products added to Canada's E. coli flour recallHow, when and where can Canada's digital spies hack? Government makes some suggestions in CSE ActBelgian troops shoot and kill man after Brussels train station blastHe hung a collage in the restaurant where he worked — someone bought it for $14KUber rolls out driver tipping feature in U.S., suggests Canada to comeQuebec Innu seek control of fishing club frequented by wealthy Americans