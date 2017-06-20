加拿大总督为啥向土著人道歉？

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据加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker的报道，加拿大总督约翰斯顿David Johnston星期一在总督府举行的表彰土著人维权活跃人物的集会上对其称土著人为加拿大第一批移民的说法表示了道歉。

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土著人也是移民？

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在这之前的星期六，加拿大总督约翰斯顿在接受加拿大广播公司的采访时表示，加拿大是一个以移民立国的国家，被称作加拿大土著人的印第安人就是在1万4千年前移民来到加拿大这片广袤土地上来的。

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总督约翰斯顿的这番话在社交媒体上受到强烈批评，许多人指责约翰斯顿的这种土著人是移民的说法反映出根深蒂固的殖民主义思想。

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约翰斯顿赶快在星期一进行了公开道歉。

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总督道歉

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约翰斯顿在表彰土著人维权活跃人物的集会上致词时指出，大家都希望加拿大变成更具有包容性的国家，支持、鼓励和承认所有加拿大人对这个国家做出的贡献，包括加拿大最早的居民土著人所作的贡献。

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讲到这里约翰斯顿明确表示了道歉，他说自己几天前在讲到原住民时讲错了话，土著人是加拿大最早的居民。

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加拿大总督为前任真相与和解委员会主席发奖章 © Adrian Wyld/Canadian Press

还要再道歉？

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加拿大广播公司英语电视台报道说，虽然加拿大总督约翰斯顿公开进行了道歉，但是社交媒体上对他的批评还是不断。有人指出，约翰斯顿在其道歉的推特中使用了“我们的土著人”Our Indigenous peoples的说法，还是把土著人当作主流社会的附属物、还是殖民主义思想在作怪。

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在星期一的表彰会上，有三十位在土著人维权方面做出显著贡献的人受到了表彰，其中包括Mohawk 印第安部落的女性活跃人士Sylvia Maracle，患有不治之症脑癌的Tragically Hip演唱团主唱Gord Downie，演员和前自由党联邦议员Tina Keeper，北美职业冰球俱乐部队的因纽特球员Jordin Tootoo，真相与和解委员会的过去和现任的三位主席等人。

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患脑癌的Tragically Hip演唱团主唱Gord Downie © Adrian Wyld/Canadian Press

兄弟姐妹

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加拿大土著人著名演员杰克逊Tom Jackson在讲话中说，作为土著人他把加拿大国旗所代表的加拿大人作为自己的姐妹看待，他希望加拿大主流社会民众能够把他这样的土著人当作兄弟看待、哪怕是只有几秒钟的时间；如果大家都从兄弟姐妹这样的视角来看待加拿大的国旗、来看待加拿大这个国家，加拿大就会变得更加美好。

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杰克逊的这一讲话不但获得了热烈的掌声，而且让出席这次表彰会的许多人热泪盈眶、包括加拿大总理特鲁多和夫人索菲在内。

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RCI with CBC

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