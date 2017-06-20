摄影师北极地区生活8年绝美照片无数

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

能够把北极地区绝美的自然景色呈现给世人的恐怕只有摄影师和画家了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北极光下的西北特区干草河 © Submitted by Adam Hill

据加拿大广播公司记者Priscilla Hwang的报道，加拿大新斯科舍省布雷顿角的摄影师亚当.黑尔Adam Hill在北极圈附近西北特区的干草河Hay River居住了8年，拍摄下大量绝美的北极风光和野生动植物的摄影作品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

驯鹿简直是生活在画里 © Submitted by Adam Hill

黑尔说他这8年在北极地区拍摄的照片中最让他喜爱的照片之一是驯鹿在苔原上漫游的摄影作品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大建国150周年的纪念银币 © Royal Canadian Mint

当然了，Adam Hill的北极光下水上飞机的摄影作品被选为加拿大国庆150周年纪念币的图案也让他非常高兴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在黑尔已经结束了这为期8年的北极采风生活，带着大量的摄影作品和对北极地区深深的眷恋回到了自己的家乡布雷顿角。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada