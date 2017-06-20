加拿大两大机场禁乘客维权广告

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做广告当然应该把广告做在潜在顾客群最集中的地方；但加拿大两大国际机场却禁止民航乘客维权官司在机场内做广告。

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许多民航乘客不知道如何与航空公司打交道维权 © David Donnelly/CBC

据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，加拿大最大城市多伦多的皮尔逊国际机场和第二大城市蒙特利尔特鲁多国际机场取消或禁止 Flight Claim公司做广告。

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Flight Claim是一个新成立的帮助民航乘客维权、向民航公司争取赔偿的公司；其收费是从民航公司得到赔偿后收取四分之一的赔偿金作为服务费。

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Flight Claim公司创始人之一的Jacob Charbonneau指出，大多数加拿大民航乘客不知道在发生飞机误点、航班被取消、由于机票超卖买了票没有座位的情况下自己得到赔偿的权利；他们成立的公司就是要帮助民航乘客维护自己的权益。

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今年4月份Flight Claim公司花7万3千加元买下了在蒙特利尔国际机场行李区做广告的权利；但这广告只存在了4天就被机场方面叫停。

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蒙特利尔机场发言人Stéphanie Lepage表示，乘客和民航公司都是机场的客户，机场不能准许会引起乘客和民航公司矛盾的广告；一开始机场公关部同意让Flight Claim公司在机场内做广告的决定是错误的。

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多伦多国际机场则一开始就没有同意让Flight Claim公司做广告，理由是加拿大联邦政府正在起草民航乘客维权法案，在该法案出台前Flight Claim公司的广告会给民航乘客带来理解上的混乱。

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不过，有的消费者已经通过Flight Claim公司的服务维护了自己的权益。

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Vicky Soulière对Flight Claim公司的服务赞不绝口 © Vicky Soulière

蒙特利尔乘客Vicky Soulière女士和14位家人从西班牙乘Air Transat航班返回蒙特利尔时航班误点了3个小时，当时Vicky并不知道自己有什么获得赔偿的权益。就把这个事情交给Flight Claim公司处理。Flight Claim公司根据欧盟国家的民航乘客权益保护法与Air Transat民航公司交涉后为Vicky和她的家人每人争得319加元的赔偿。

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Vicky非常赞赏Flight Claim公司提供的服务。她说就算自己知道欧盟国家的民航乘客权益保护法案的条款，她也没有时间去一步步、一层层的去填表格打官司。

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RCI with CBC

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