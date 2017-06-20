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Tim Hortons加盟商对母公司发起集体诉讼，索赔 $5亿

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 20 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大咖啡连锁巨头蒂姆·霍顿 (Tim Hortons) 的一些加盟特许经营商向母公司发起索赔 5亿加元的集体诉讼，指责该品牌管理不善，使连锁店业主难以维持业务。

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代表这些加盟商的协会 Great White North Franchisee Association 表示，自从Restaurant Brands 购买了 Tim Hortons，并在2014年与汉堡王合并后，运营的成本不断增加，但连锁店业主却不能获准提价来覆盖增加的费用。

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本周一 （6月19日），安省在多伦多地区拥有两家 Tim Hortons 的公司 1523428 Ontario Inc.牵头发起集体诉讼，向母公司索赔。

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要求索赔的声明说，Restaurant Brands 自从收购了Tim Hortons以来，采取各种策略从Tim Hortons特许经营体系中抽取更多的钱，牺牲加盟商的利益。

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索赔声明中的指控之一，是母公司滥用了加盟商支付的用于市场营销的数百万加元。

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根据公司的特许经营协议条款，Tim Hortons 的加盟商每年需将其净销售额的 3.5%上交，用于集体市场营销。

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集体诉讼最终能不能打上法庭，要看法庭是否受理，这意味着法官必须从法律角度决定，集体诉讼是否是适当的诉讼途径。

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（RCI with  CBC）

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