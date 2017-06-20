花裤子穿了近3年，蒙特利尔警察第一次换上正规警裤

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在穿了将近3年的花裤子后，这个星期加拿大蒙特利尔市的警察工终于决定老老实实地穿几天正规警裤，至少在本周五之前不再“花哨”。

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警察工会说，鉴于与市政府的劳资谈判取得积极进展，该工会代表的约 4600名警察从今天到本周五夜里，将暂时换上正规警裤。

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自 2014年以来，蒙特利尔的警察就通过穿迷彩裤或其他有各种颜色或图案的裤子，来对省政府和市政府施加压力，他们抗议魁北克省政府提出的市政养老金改革方案，另外，从2015年起，蒙特利尔警方与市政府的劳资合同就已经到期，两方一直在紧张谈判。

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© Kevin Murphy?

蒙特利尔市长丹尼斯·克德雷尔（Denis Coderre）在一份声明中说，市政府对警察工会的这种态度到高兴，但双方达成协议之前还有更多的工作要做。

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警察工会表示，除非另有通知，警察将在本周五晚上11点恢复穿花裤子的 “压力策略”。

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© Graham Hughes/CP

（RCI with CBC）

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