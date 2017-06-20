世界难民日: 加拿大一个越南船民家庭的故事 (视频)

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星期二，6月20日，是世界难民日（World Refugee Day）。

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在2017年世界难民日来临之际，加拿大历史协会 Historica Canada 发布了短片 Heritage Minute，描述了一个越南船民家庭抵达加拿大的故事。

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加拿大广播公司的 Carolyn Dunn 也就此发布了有关这个家庭的报道。

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1979年逃离越南

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报道说，对于原籍越南的山姆·特林和黎贝卡·特林（Sam和Rebecca Trinh）来说，1979年是他们感到无路可走的一年，终于下决心要逃离越南。

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黎贝卡回忆说，我们在越南没有自由，不得不走。

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他们的大女儿朱迪（Judy Trinh）回忆说，只记得当时母亲告诉我，共产党要抓走我的父亲，我们只能逃走。我们成了没有家的人，没有人愿意要我们。

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大女儿朱迪（Judy Trinh） © Stu Mills

山姆说，在决定逃跑后，他们卖掉了所有家产，换成金子，他们知道自己再也不会回来了。

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山姆和黎贝卡带着两个小女儿，当时只有 4岁的朱迪和不到 2岁的海伦，登上一艘摇摇晃晃的渔船，开始了危险的航程，山姆说，这艘船超载了得有 3 倍。

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两次遇海盗

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山姆说，他们乘坐的船，穿过泰国湾 （Gulf of Thailand），走了5天。

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5天中两次遭遇了海盗，海盗们持着斧头、刀枪，把乘客们所携带的有点价值的东西一掠而空，包括山姆和黎贝卡计划用来开始新生活的金子，以及他们的结婚戒指。

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女儿朱迪对船上的5天已经记不清楚了，但她清楚地记得自己所感到的饥饿。

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朱迪说，我不停地哭叫，饿死了，但船上没有食物。

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母亲黎贝卡东找西找，终于找到了一个已经发了霉的芋头，让朱迪暂时停止了哭泣。

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游水上岸

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山姆和黎贝卡一家乘坐的船终于抵达了马来西亚的水域，但马来西亚的海岸警卫队拦截了他们的船，不让靠岸，逼迫他们返回国际海域。

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马拉西亚不欢迎他们。

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渔船的船长知道，如果难民上了岸，马来西亚就必须接受他们，于是船长下令沉船，船上的人纷纷跳入水中，游向岸边。

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山姆回忆说，当时已经没有时间犹豫，船已经开始下沉，他先跳下了水，让女儿朱迪下来，但朱迪就是不肯，结果是黎贝卡把朱迪扔到了水里，之后他带着朱迪，游到岸边。

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然后黎贝卡带着2岁的海伦也跳到水里，拼命游到了岸边。

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被加拿大接受

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山姆和黎贝卡一家在马来西亚的难民营住了3个月。

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然后，加拿大的移民官员来到这里，同意接收他们。

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朱迪说，是加拿大选择了我们。

加拿大移民官员 Scott Mullin 1979年在马来西亚难民营 © CBC

斯科特·穆霖（Scott Mullin）是 1979年前往马来西亚难民营筛选难民的加拿大移民官员之一。

他说，这些人大多数都没有身份证件，当时我们只能靠直觉来决定谁可以来加拿大。

时隔 38 年，斯科特·穆霖在看短片 Heritage Minute 的时候留下了眼泪，他说，加拿大一向有接收难民的传统，加拿大敞口了国界，敞开了家门，敞开了心扉，当时接收了超过10万逃离越南的难民。

“难民意味着生存”

来到加拿大后，山姆和黎贝卡一家定居阿尔伯塔省，他们勤奋努力，一边学习英语，一边从事工时长、薪水低的工作。

但他们终于成功了。

山姆成了一名焊工，黎贝卡则是财务顾问，女儿朱迪是加拿大广播公司 CBC 的自由撰稿人，当年逃离越南的 4 口之家，在加拿大已经变成了11 口人的大家庭。

Trinh Family Now © Trinh Family

朱迪·特林说， ”难民“ 这个词，对于某些人来说，是一个负面的词汇，但对我来说，这意味着生存者，意味着力量，意味着一个人的坚持。

（RCI with Carolyn Dunn/CBC）

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