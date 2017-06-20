采访：CBC助理制作人谈移民公司调查

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昨天本台介绍了CBC对萨斯喀彻温省一家移民公司的调查。这家名叫飞扬国际的公司通过萨省移民提名项目的技术工人类别给中国人办移民。记者Geoff Leo委托CBC晚间新闻节目The National的助理制作人吴女士（Sharon Wu）给该公司打电话，假称自己有亲戚想移民到加拿大。记者通过这个电话获得了非常重要的信息。

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吴女士接受了本台采访，为我们介绍详细的情况和有关的规定。

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如果吴女士在给移民公司打电话时没有假称是帮想移民的亲戚打听情况的话，肯定不会得到那么坦率的回答。记者在进行调查时暗中录音或隐瞒真实身份有时是必要的。但是在CBC，这样做首先要经过专门的部门审批，在操作过程中也要遵守CBC记者守则中的相关规定。

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