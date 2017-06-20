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“热死了”不再是一个形容：越来越多的人面临高温致死威胁

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 20 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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多伦多、蒙特利尔等加拿大城市在刚刚过去的周末迎来了今年夏天第一次热浪袭击。正巧周一出版的最新一期《自然-气候变化》杂志刊登了一项关于高温天气的研究。根据这项研究，未来几十年中全球将有越来越多的人面临高温致死的威胁。

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目前全球有大约三分之一人口每年有超过20天面临高温致死威胁，即使大幅度减排，受到威胁的人口仍然将在本世纪末上升到半数左右。如果温室气体排放继续增加，这个比例将达到四分之三。

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(FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

高温+湿度最致命

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研究人员分析了1980年到2014年期间36个国家的气温数据和高温致死案例。他们发现，在湿度超过50%的情况下，平均气温在25摄氏度上下就可以致命。但在湿度低的地区，平均气温超过30摄氏度才会造成死亡。

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高温天气虽然危险，到底不像地震或龙卷风那样突如其来。魁省公共健康研究所气候变化项目负责人皮埃尔.格斯兰说，预防措施能够有效降低死亡率。从个人来说，高温天气多喝水并避免剧烈运动已是常识。从城市来说，40%的绿化面积和白屋顶可以把气温降低1.5到2摄氏度。这一点点差别对老年人和慢性病人来说是性命攸关的。

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与一般人都想象不同，加拿大和欧洲等中纬度地区面临的高温致死威胁并不比热带国家少。2003年在欧洲，2009年在温哥华和2010年在蒙特利尔都有多人因热浪丧生。但是研究人员也指出，许多热带国家的公共健康记录不全，实际死亡人数比统计数据更高。

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（RCI avec Radio-Canada et Globe and  Mail）

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