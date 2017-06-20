到底信谁呢？民调显示Air Canada为乘客最满意的加美航空公司

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加拿大人吐槽加航（Air Canada）服务可以说是一年到头不断的。但是根据国际航空评级机构Skytrax主持的一项网络民调，加拿大航空公司的排名超过所有北美航空公司。在全世界一百家航空公司中，加拿大排名第29。

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这项民调有将近两千万人参加。参加者被要求列出他们最喜欢的航空公司，并评价登机手续，座位舒适度，机上餐饮质量和空乘人员的和蔼程度等项。廉价客运和豪华客运被排除在外。顾客评价的是标准航空服务。

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但是就在不久前J.D.Power 市场调查公司进行的一项乘客满意度调查中，加航在北美六大航空公司中排在最后。

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Skytrax评出的2017年十佳航空公司：

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卡塔尔航空 新加坡航空 全日空航空 阿联酋航空 国泰航空 长荣航空 汉莎航空 阿提哈德航空 海南航空 加鲁达印尼航空

（RCI with CBC）

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