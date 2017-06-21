草莓太多摘不过来，加拿大农场主到处招人

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Jackson Lore 是加拿大新斯科舍省的一位草莓农场主，几年前的时候，他从没想到过草莓多了会成麻烦。

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今年，Lore 农场的草莓不仅比往年早熟了一个星期，而且产量也比正常年度多了3倍，这是他 25年来产量最多的一年。

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Jackson Lore 说，每每走进草莓种植园，我都很惊讶，从没见过这么多的草莓。

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La culture de fraises

急需人手

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草莓大丰收，农场就需要更多人手，若不及时采摘，草莓就会烂在地里，但 Lore说，现在这个年代，很少有人对农场的工作感兴趣。

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他说，25年前，来农场摘草莓的大多数是中学生，现在，愿意来的人，年龄大多50岁。今年他到附近的高中放了很多招人广告，响应者寥寥无几。

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Jackson Lore 说，摘草莓的薪酬按采摘量计算，麻利的人1小时可赚到12加元，去年他的农场雇了一位妇女，她手很快，一小时挣了20多加元。

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上个星期，Jackson Lore 开始在社交媒体上发帖，说急需人手，结果获得了更多的回应。

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当地的水果农场专家 Jennifer Haverstock 表示，不仅是 Jackson Lore 的农场，今年新斯科舍省所有草莓农场的产量看起来都相当不错。

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（RCI with CBC）

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