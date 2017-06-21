加拿大安大略省为低收入亚裔开设法律咨询热线

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在加拿大安大略省，华越柬寮法律援助中心（ Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, CSALC）开设了一条新的法律咨询电话热线，专门针对低收入亚裔群体，提供5种亚洲语言的免费法律咨询。

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加拿大广播公司的 Lucas Powers 报道说，华越柬寮法律援助中心设在多伦多市中心的 Dundas Street West ，运作已经接近30年。安大略省司法援助机构 Legal Aid Ontario 为该中心拨出了每年10万加元的资金，从而使其可以对全省各地的低收入华人和东南亚裔提供免费法律咨询服务。

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华越柬寮法律援助中心的主任是多伦多的律师 Avvy Go，她告诉加拿大广播公司，这方面一直有很大需求。

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Avvy Go 表示，与许多人以为的相反，华人、越南人、老挝人和柬埔寨人社区中都有很多贫困的人，遇到法律上的问题，由于收入、语言等障碍，往往感到很无助。

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用客户的母语提供法律咨询

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© Courtesy of Avvy Go

华越柬寮法律援助中心利用新获得的10万加元，支付电话热线的基本费用，并增加了两名新员工，包括一名会说普通话和广东话的律师，和一名讲越南语的律师。

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Avvy Go 说，在中心接到的案例中，大约三分之一涉及移民法，还有许多客户从事低工资工作，受到雇主的剥削，有的人挣的钱比最低工资还要低。

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除此以外，还有的案例涉及与房东之间的纠纷，以及新移民在安居方面遇到的问题，等等。

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Avvy Go说，多年以来，我们知道亚裔社区对法律咨询的需求很大，但我们曾经一直无法满足这一需求，现在，我们终于能以客户的母语为他们提供司法服务了。

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华越柬寮法律援助中心的免费热线：1-844-971-9674。

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（RCI with Lucas Powers/CBC）

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