安省基本收入保障计划开始在三个地区试点，申请表陆续寄出

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安大略省两个城市的居民已经开始陆续收到省政府寄出的“基本收入保障”试点项目说明书和申请表格，符合条件的人签了字就可以领钱了。

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安省政府是今年4月宣布推出“基本收入保障计划”的，它的主要内容是给低收入家庭发放一揽子生活保障金。而选定的试点城市有3个：桑德湾地区、汉密尔顿市和林赛市。预计总支出约5千万加元。这个项目的试行期暂定3年。

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安省社区与社会服务部发言人丹尼尔·舒尔茨（Daniel Schultz）告诉CBC记者，已经开始向随机选出来的桑德湾地区、汉密尔顿市的低收入家庭寄出“基本收入保障计划”的介绍和申请表。今年秋季再扩展到林赛地区。试点项目的研究将着眼于这三个地区的4，000户家庭。

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© CBC / Kelly Bennett

按照省政府的项目说明书，申请“基本收入保障”的条件是，申请者的年龄在18至64岁之间，至少已经在当地居住12个月，收入标准则根据家庭人口数有所不同：单身者年收入低于33，978加元，如果是残疾人，可增加到45， 978 加元；夫妇两人年收入低于48，054加元，如果有一人残障，可以提高到60，054加元， 等等。

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按照安省宣布的“基本收入保障计划”，发给单身生活者的基本收入每年最多可达1.7万元，如果领取者有其它工作收入，则按其收入额的一般扣减“基本收入。例如， 参加者的年工作收入为2万加元， 那减去1万加元， 他还能领7，000元， 年收入总额提高到2.7万元。如果是二人生活的家庭， 最高“基本收入”发放额每年最高可达2.4万元。而残疾人可以每年多领6千加元。

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收到省政府“基本收入保障”信函的居民有3至4个星期的时间考虑是否对此项目感兴趣，并决定是否提出申请。如果决定参与此项目，就要同意参与相关的调查。

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省总理凯瑟琳·韦恩表示，选择这几个地区作为试点， 是出于两方面的考虑， 一是地区和城市的人口规模， 二是人口和收入构成的多样性。

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