杀害林俊的马格诺塔下周一和另一个监狱的男囚犯“结婚”

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魁北克电视网的一则新闻报道说，在2012年因杀害华人留学生林俊而被判终生监禁卢卡·马格诺塔(Luka Rocco Magnotta)，这个月将在加拿大狱中结婚。

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TVA的新闻报道说， 马格诺塔将在下个星期一与一名在新不伦瑞克省监狱中服刑的男性囚犯结婚。 结婚的地点就在他服刑的魁北克卡地亚港监狱。

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© THE CANADIAN PRESS/HO

马格诺塔到下个月35岁。他曾是一名男模特和色情演员。在2012年5月25日，他在自己租住的公寓中杀害了中国来的留学生林俊，并残忍地分尸，还将行凶过程录了下来，把视频上传到网上。

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此案当时引发全球关注。后来通过全球通缉，6月份有人在德国柏林认出了他， 并报告警方将其逮捕，押解回加拿大。

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2014年12月，法庭裁定马格诺塔犯有一级谋杀罪和另外四项较轻的罪名，判处终生监禁。当时他没有上诉。

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在被关进魁北克的监狱6个月之后，大约是2015年6月，马格诺塔在一个专门为囚犯开设的交友网站(Canadian Inmates Connect Inc)上发布一条帖子， 说有意寻觅一名“迷人王子”(prince charming)，年龄在28岁至38岁之间，与其结婚。

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一个多月后，马格诺塔通知监狱网站的管理人员说， 他的寻偶帖子可以从网上撤销了， 因为他已经找到了意中人。

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但魁北克电视新闻中并没有说，下个星期将与马格诺塔结婚的男囚犯， 是否就是2015年在网上找到的“迷人王子”。

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