走平衡木的本事：加拿大新反恐法力求兼顾保护安全和保护隐私

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如果用一句话来概括加拿大自由党政府星期二（6月20日）提交到众议院的C-59反恐新法案的话，那就是给予安全情报部门更大的权力，同时把它们置于更严格的监督之下。加拿大电信安全局（CSE）现在有权发动先发制人的网络战了，但是与此同时，它和其他情报部门多了至少两个“婆婆”：一个“超级”监察机构和一位情报专员，一个管挑刺儿，一个管把关。

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公共安全部长拉尔夫.古德尔表示，推出该法案的目的是在加强反恐保安和维护宪法、保护加拿大人隐私之间达到更好的平衡。而二者都是政府对本国公民最重要的责任。

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新机构名叫“国家安全情报监察署”。说它是“超级”机构，不是因为它庞大，而是因为它的权限不仅包括监督加拿大安全情报局（CSIS）和加拿大电信安全局，而且在加拿大皇家骑警，加拿大边境服务署或任何其他政府部门的工作涉及到安全情报时，它也负责监督。

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安全情报部门在开始一项行动之前要获得公共安全部长或国防部长的批准，如果是境外行动，还有外交部长。而新设的情报专员则负责审核和批准相关部长的决定。

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对保守党反恐法的修正

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保守党政府2015年推出反恐法，反对者认为该法给予执法机构和情报机构太大的权力，相应的监督却太少。当时还是反对党的自由党在众议院投了支持票，但同时承诺，如果有一天上台的话，一定会修改那些引起争议的条款。昨天古德尔提交的C-59法案，正是对保守党的C-51法案的修改。

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在此之前，政府进行了历时数月的公共咨询，在加拿大各地的五个城市举行了听证会，征集了将近6万条来自公众的网络回复，并和安全专家、个人隐私专家开会讨论。CBC记者Chris Hall认为，公平地说，自由党这次没有自己一拍脑袋就动手。他们在广泛征求意见后得出的结论是，在反恐需要和尊重宪法权利的需要之间是可以保持一种脆弱的平衡的。

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“平衡”有时意味着里外（左右）不是人

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C-59法案受到了来自左右两方的抨击。保守党认为它拿国家安全当儿戏，新民主党认为它对加拿大人的权利、自由和隐私保护不力，跟保守党两年前提出的法案没有太大区别。

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自由党的竞选承诺之一是明确加拿大刑法对恐怖主义宣传的定义，并限制对“和平限制令”（限制嫌疑人行动自由的刑事法庭命令）的使用。新法案兑现了这个承诺。但是保守党议员埃林.奥图尔批评说，自由党对最近欧洲发生的恐怖袭击充耳不闻，光顾兑现竞选承诺，削弱了安全部门保护国家安全的能力。

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星期三在众议院，自由党继续受到左右夹击。不过CBC议会事务记者Evan Dyer 说，自由党这次在兼顾和平衡方面确实下了很大功夫，也获得了大部分加拿大安全情报专家和个人隐私专家的认可。

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加拿大电信安全局获得更大权限

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加拿大电信安全局目前的主要职责是收集外国情报，协助其他执法机构和安全机构，维护政府机构网络的安全。如果新法案通过，电信安全局将有权采取更多“干预网络基础设施”的行动来阻止黑客袭击，但是这些行动必须获得部长批准。

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加拿大国防部长萨吉安说，电信安全局获得更大权限将使加拿大和其他“五眼”成员国保持同步，并在应对黑客袭击威胁时保持技术优势。

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（RCI with CBC）

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