加拿大原住民日：总理办公室改名

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6月21日是加拿大原住民日。全国各地的第一民族（印第安人），因纽特人和梅蒂斯（原住民与白人的混血儿）举行了庆祝活动。总理特鲁多在渥太华宣布，总理办公室所在的朗日万大楼将改名为“总理办和枢密院”。

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这是因为大楼原名来自原住民寄宿学校制度的“总设计师” Hector-Louis Langevin（1826-1906）。加拿大各地的原住民团体早就要求总理办大楼改名。特鲁多说：“我们听见了你们的呼声。”

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另外他还宣布，位于渥太华威灵顿路100号的过去的美国大使馆所在地将变成一个原住民文化中心，加拿大原住民日的正式名称将定为National Indigenous Peoples Day。

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萨斯喀彻温省的新民主党议员乔治亚娜.乔利布瓦本月早些时候向众议院提出一项个人议案，建议把加拿大原住民日定为全国假日。

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（RCI with CP and CBC ）

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