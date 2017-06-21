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爱德华王子岛诊治儿童精神疾患能力不足，家长们开始请愿

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 21 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大全民公共医疗体系的管理和效率问题已经屡遭诟病。这个星期CBC爱德华王子岛的记者报道说，该省缺乏治疗儿童精神性疾患的能力，以至于引发病童家长的抗议请愿。

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记者到一个患有先天性精神疾病的8岁男孩家里，看到这个男孩的卧室里没有任何玩具，书架上也没有任何书籍，宠物笼子里也没有宠物仓鼠。男孩的母亲说，这是因为男孩有严重心理健康问题，它用拿到的任何东西伤害自己。因此他的房间里除了床和桌子，什么也不敢放。

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这位母亲说，她的儿子有时会变得很暴力，乱扔东西。她没有办法时就带他到医院。但遗憾的是，医院经常没有能力给以恰当的治疗。

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“因为孩子只有八岁，所以按成人精神病治疗显然不合适。因此要腾出一个房间，撤走所有带尖角的家具，改成临时的儿科诊室，并时刻有人在他身边看护他。也有时医院不能接收他，因为没有人手能时刻照顾他”。

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© CBC/Mary-Catherine McIntosh

这位母亲说，多年来，儿子一直没有确诊是不是有精神问题。医生们一直告诉她这只是一种行为问题，应该让他早点睡觉，改变饮食习惯等。

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直到去年秋天有一天，孩子再次发飙，她在夏洛特敦的伊利莎白医院等了六天，也没见到精神科医生。 她实在着急，就收拾行装，开车四小时到了哈利法克斯的儿童医院，在那里她终于得到了医生的详细询问和确诊。医生确认她的儿子有焦虑症，逆反抗争障碍和学习障碍。

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记者向省卫生部了解，为什么患有精神障碍的孩子看不上医生。省卫生部门回答说，因为从圣诞节以来，已经有四位精神科医生辞职离开，而整个爱德华王子岛总共才有12名精神科医生。至于专门诊治儿童精神疾病的医生则只剩下了一名，此外就是从安大略省要求那里的儿童精神科医生“远程诊断”。

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有孩子患有精神健康问题的家长们对省医疗体系中缺少相关医疗条件的问题非常沮丧，他们日前开始组织起来，向省总理发出呼吁，这项请愿行动的名称里还把总理的名字包括了进去。省总理的名字叫韦德·麦克劳克兰（ Wade MacLauchlan），她们的请愿活动就叫“有多少韦德”。

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请愿活动主要是以社交媒体上大家倒苦水开始，有几十名家长讲出了自己孩子有精神障碍在治疗时遇到的困难，有的在医院要等几天甚至几周，还有没得到适当诊断和治疗的悲伤故事。即使那些被医院接收的精神疾患病童，很多也要在急诊室长期等待病床。据卫生厅介绍，去年，一名患者在急诊室等待的时间竟达到61天。

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记者也访问了爱德华王子岛省的首席精神病学家希瑟·基泽尔（Heather Keizer）博士。她说，以前她在急诊室值夜班时，一晚上大约看四五个病人，现在最多时能达到20人。

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鉴于省政府仍没有做出及时反应，他们又开始印T恤衫和汽车保险杠贴纸，上面都印着“有多少韦德”的请愿活动名称。

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此次请愿活动的组织者是莎拉·斯图尔特·克拉克（Sarah Stewart Clark）女士， 她说：“人们开始还通过一些传统的渠道反映问题，后来因没有见到反应而失望。我们正在组织起来，向省总理发问：这个残缺的系统耽误了多少孩子的诊治？我们还要等有多少孩子自杀，才能解决他们的精神健康问题？”

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与此同时，许多患有精神疾患孩子的家长也通过请愿活动互相认识了，她们还发起了“母亲帮助母亲”的行动，为有病孩的家庭提供支持。有些原来根本不认识，现在也帮忙购买食品杂货，做饭和收拾房子。

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也有医生和护士对记者说， 真正患有精神疾病的人并没有那么多，但家长们希望能得到心理健康问题方面帮助的心情是可以理解的。

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省政府现在也承认“精神卫生问题现在有日益增长的趋势”。省政府正在加紧招聘精神科医生，并计划将希尔斯伯勒医院改成心理健康和戒毒专科医院。收听

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