环邮：有智库想在加中自由贸易问题上给加拿大人做思想工作

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位于加拿大首都渥太华的公共政策论坛（PPF）开始组织一个为期两年的关于加中关系未来发展的“协商论坛”。第一次讨论会在星期三（6月21日）举行。该智库网站发布的新闻说，这次论坛是为了促进对话和理解，为加中关系的发展提供新观点。

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今年4月份的一项民调显示，九成加拿大人对中国国企进入加拿大经济领域感到“不安”，66%的加拿大人希望加拿大政府把人权问题和加中自由贸易谈判联系起来。《环球邮报》记者Robert Fife和Steven Chase报道说，PPF的加中论坛是为了说服加拿大人支持加中自由贸易协定。

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星期三的讨论会并不对媒体开放。根据《环邮》报道，此前PPF发表的“背景文件”说，在澳大利亚和新西兰之后，加拿大也在寻求和中国达成自由贸易协议。加中自贸协议必须获得建立在社会各界支持上的广泛的经济、政治共识，为此需要向加拿大人做“更有技巧的表述”。

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报道说，今天讨论会的与会者包括加中贸易理事会负责人，加拿大外交部副部长，与中国有生意往来的企业高管和支持加中自由贸易学者。主持加中关系协商论坛的是PPF的主席爱德华.格林斯庞。他曾经担任《环球邮报》总编。

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（RCI with Globe and Mail）

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