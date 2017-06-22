加拿大建国150年庆祝活动丰富多彩，这两个最震撼

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今年是加拿大建国150周年大庆。加拿大国家公园管理局在去年宣布所有国家公园和历史遗产景点全年免费开放，为这一庆典拉开了序幕。

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加拿大全国范围举办的文化和艺术庆祝活动则多达53项。包括加拿大经典影片全国巡映；30秒钟的视频征集竞赛，标题为“这就是我的加拿大”；VIBE艺术公司发起的“热爱加拿大的150个理由”青少年美术作品征集活动；温尼伯艺术馆用集装箱特制的两个流动画室，到加拿大15个城市巡游，让人们自由作画，展现心中的加拿大，等等。

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首都渥太华的庆祝活动将在7月1日国庆节前后达到高峰。从6月30日开始，渥太华北部的雅克·卡地亚公园将举办加拿大境内有史以来最大规模的园艺展，届时将有40座用植物培育和修剪出的雕塑作品展示给观众，主题是加拿大150年的历史、文化、艺术，以及价值观。展览向公众免费开放，一直持续到10月15日。

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国庆节当天，除了议会大厦广场上的庆祝活动，帝国商业银行还将在Shaw中心举办美食、音乐及戏剧演出。渥太华市也会举办一系列庆祝活动。而多伦多的庆祝活动将持续4天。

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7月27日至30日，来自法国的两只巨大机器动物将出现在渥太华街头， 一只是12米长、5米高的机器龙“龙马”，另一只是 6米宽，5.7米高的机器蜘蛛，她能向“龙马”吐出的火焰喷水，将其浇灭。这是“机器龙”在北美首次亮相。

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现在离国庆日还有10天的时间，加拿大首都渥太华正在抓紧各项庆祝活动的准备工作。安保部门早就开始为保证大规模庆祝活动的安全做准备。星期二，加拿大联邦政府公共安全部长亲自主持了特别会议，部署和落实庆祝活动的安全措施。

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安保部门提醒参加庆祝活动的人们保持警惕，但不认为需要发出安全方面的警告。

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