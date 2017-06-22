为啥皇家银行大笔盈利却裁员四百多人

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据加拿大广播公司的报道，加拿大五大商业银行之一的皇家银行星期三宣布裁减450个职位，裁员主要集中在多伦多皇家银行总部。

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皇家银行发言人对这一裁员行动的解释是，皇家银行需要根据顾客的需要和经营环境的变化不断进行内部调整，把资源更多的用在新科技、数字化和数据库方面，并在高速增长领域投入更多的资金。

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皇家银行共有8万名全职和非全职雇员。

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金融领域分析家们认为，在加拿大人负债率达到空前高的水平、而且高得危险的情况下，加拿大商业银行面对贷款增长潜力有限、通过其他渠道创收潜力有限的困难经营环境。

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关注金融领域的财经分析师James Shanahan认为，皇家银行这次裁员行动显示了加拿大商业银行面对困难的经济环境，要把增长创收型盈利模式变为靠削减成本的盈利模式。

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今年5月份皇家银行的财务报告显示，其第二季度的收入是103亿加元，而去年第二季度的收入是95亿加元；其今年第二季度的盈利是28亿加元，盈利率比去年同期增长了9%。

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