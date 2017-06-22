加拿大人住院的主要病因让你想不到

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实行全民公费医疗体制的加拿大住院难的问题是许多加拿大人抱怨的老大难问题，因为受医疗经费的限制加拿大医院床位有限。

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但如果问去年加拿大医院收治入院的病人最主要的病因是什么，答案会让不少人感到意外：由于饮酒过量产生的问题而被接受住院治疗的加拿大人超过因为心脏病发作而被收院治疗的加拿大人。

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加拿大医院收院治疗的病人很大比例有酗酒问题 © Shutterstock

据加拿大广播公司记者Sherry Noik的报道，在2015到2016财政年度，一共有7万7千加拿大人由于酒精中毒、戒酒、长期饮酒引发的肝病和各种其他疾病而被医院接收住院治疗。

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这相当于加拿大医院每天收院治疗212名与酗酒问题有关的病人；这还没有计算那些到医院急诊室求医、经过急诊室医生治疗后自行离开医院的酗酒者。

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不比不知道这个数字意味着什么。在2015到2016这同一财政年度，加拿大医院收院治疗的心脏病突发患者的数量是7万5千人，与酗酒问题住院者的数量差了2千人。

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加拿大健康信息研究所Canadian Institute for Health Information (CIHI)统计2015到2016财政年度加拿大医院收院治疗与酗酒问题有关病人的数字是第一次收集这样的数据。

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加拿大健康信息研究所对上述酗酒患者入院治疗的数据的分析显示，酗酒入院治疗的患者往往既是瘾君子同时也有心理疾病。

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不少专家认为没有证据显示适量饮酒对身体有好处 © Bob Edme/Associated Press

长期酗酒者最容易出现的身体疾病是胰腺炎，肝硬化，糖尿病、心血管疾病和一些癌症。

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实际上，加拿大卫生部门的统计数字显示，导致加拿大人受伤和死亡的最主要原因是酒精饮料过量，这包括了那些醉酒驾车导致的死亡和长期酗酒引发的疾病造成的死亡。

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因为酗酒问题而住院的病人平均花费的住院费用是8100加元，而加拿大医院平均每个住院病人的费用只有5800加元。

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2002年的一项研究显示，酗酒问题给加拿大社会带来的损失每年达到140亿加元，其中有33亿加元的公费医疗费用与治疗酗酒患者有关。

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