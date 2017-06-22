这个加拿大男子为啥跑到美国搞恐袭

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据加拿大广播公司记者的报道，美国联邦调查局证实星期三在美国密迟根州毕绍普国际机场持刀袭击警察的男子是加拿大公民阿莫.弗图维Amor Ftouhi；指出弗图维仇视美国、对美国在穆斯林世界的行事方式非常反感。

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警方在密迟根州毕绍普国际机场的停车场进行搜查 © Jake May/The Flint Journal-MLive.com/Associated Press

弗图维是在通过机场安检区之前袭击的警察。他先是携带两个行李包进入洗手间，拿出藏在行李包中一把30厘米的刀作为行凶工具，把两个行李包都留在了洗手间。弗图维出了洗手间就向身穿警服的警官Mike Shaw发起了袭击，一边挥刀乱砍一边高喊“真主真伟大！你们在叙利亚、伊拉克和阿富汗滥杀无辜，咱们一块死”。

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警官Mike Shaw不顾伤痛与同事一起制服了弗图维。

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加拿大公民Amor Ftouhi原籍突尼斯 © Facebook

被弗图维刺伤的警官Mike Shaw正在住院治疗，预计不会有生命危险。

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加拿大和美国警方正在就今年50岁的弗图维为什么在美国机场持刀袭击警察进行联合调查。

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加拿大警察星期三搜查了弗图维在蒙特利尔居住的公寓楼单元。邻居们对这位平常待人彬彬有礼有妻子和三个孩子的中年男子会在美国持刀袭击警察感到惊讶。

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RCI with CBC

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