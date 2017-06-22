美国将对加拿大软木再增关税 总理特鲁多的“甜面圈”策略对特朗普管用吗？

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美国贸易部很快将宣布对加拿大软木征收反倾销关税，加上从四月份起，美国已经开始对加拿大出口软木征收反政府补贴关税，似乎拉开了加美北美自由贸易协定重新谈判的序幕。

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美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）不久前到访加拿大时表示，希望在全面重启北美自由贸易协定之前，先谈妥软木协议。

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但加拿大的贸易专家表示，软木协议谈判会影响到北美自贸协定谈判，加拿大在软木谈判中的立场将会影响整个的北美自贸谈判。。

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目前，美国正就北美自贸谈判进行为期三个月的咨询，预计谈判在8月份正式开始。

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加拿大政府在惴惴不安地等待，看看美国会具体提出怎样的要求，再以此展开谈判。

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加拿大各省的部长也在最近拜访华盛顿，与相关政府部门沟通。

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特鲁多的“甜面圈”政策会持续有效吗？

今天，《纽约时报》发表文章称，在特朗普时代，加拿大处理美国事务的方式完全不同了。

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文章说，加拿大总理特鲁多应对特朗普的方式是“甜面圈”—— 就是通过各种关系和人脉对特朗普和白宫进行温柔包围战术，其中，前总理马尔罗尼及其顾问似乎就在承担着这个使命，马尔罗尼与特朗普以及商务部长罗斯都相熟。

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当然，这主要是因为，加拿大75%的出口市场是美国。而且，相当比例的制造业是与美国融合在一起的。

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“甜面圈”策略目前看似乎还有效，但是，随着双方的贸易谈判进一步展开，特朗普的保护主义以及美国优先策略，加上两国经济体积的悬殊，谈判中任何的变动都可能会给加拿大经济带来巨大冲击。

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这是特鲁多政府面临的巨大考验。

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加拿大政府宣布出资近十亿救助软木工业

在美国宣布对加拿大软木征收反倾销、反政府补贴的惩罚性关税之后，加拿大自然资源部部长卡尔（Jim Carr）宣布将拨款8亿6千7百万帮助软木工业。

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而美国软木工业联合会立即发出声明，称加拿大这是政府补贴，将导致美国3万5千个林木工人失业。

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卡尔在CBC接受采访时辩解说，这当然不是政府补贴，美国和加拿大曾就此前往世贸组织进行仲裁，美国输掉了官司。

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支持政府做法的人表示，特鲁多的做法会让加拿大林业在谈判中占有主动。

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而反对者则称，这可能会触怒美国。

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但是，特鲁多的自由党政府决定，尽快出手，救助林业。

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卡尔森解释说，在这笔新的政府救助资金中，5亿元用做贷款或是贷款担保，支持各个林业公司——这是立即到位的。

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另外的2亿6千万用于：

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帮助失业的林业工人，包括失业保险，再就业培训等；

支持林业部门拓展新的海外市场；

帮助原住民部落保护森林；

暂时支持分享工作计划，也就是以工人减少平均工作小时数，以便让更多的工人可以得到收入等。

卡尔称，他们鼓励软木工业人士进行创新，发现新的软木功能。比如去年，在不列颠哥伦比亚省，使用软木建筑高层公寓楼的工程就是个新尝试。

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他们也将派出代表团前往亚洲地区，包括日本和中国，希望他们能增加进口。

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总之，自然资源部的观点是，直接出口软木只是林木工业的一部分，加拿大林业应该就此拓展更大的市场，发掘更多软木用途。

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Minister Champagne toured Tokyo Lumber Terminal & Log Road Daikanyama – showcasing Canada’s high-quality wood here in #Japan. pic.twitter.com/t7QRgC3Fge 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada — Canada Trade (@CanadaTrade) 26 May 2017 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada



（加拿大贸易部5月27日的推特。贸易部长在向日本展示加拿大高质木材。）

美国市场需求依然巨大

2016年底，美国的软木工业协会向美国商务部抱怨，加拿大出口软木有政府补贴，所以价格低廉，这属于不公平竞争。

仅这两项就可能令加拿大软木进口美国的关税高达35%。

而加拿大也一定会向国际贸易组织的仲裁委员会提出投诉。

在2016年，由于之前的软木关税协定过期，加拿大软木出口曾享受了一段时间的免关税待遇，这使得加拿大软木在美国的市场份额上升到32%。

不过，在四月份，美国开始征收反政府补贴关税之后，这个数字下降到了27%。

蒙特利尔的一个智库机构的研究显示，尽管关税增加，美国市场对加拿大软木的需求依然强劲。

研究称，从今年1月到5月，美国市场上的木材价格上升了17%，而一栋独立屋的造价上升了2400美元。

以此来看，加币价格低迷，美国木材价格上升以及房屋造价上涨对加拿大软木出口有益，出口量的增加有可能会抵消关税增加带来的损失。

当然，在特朗普执政期间，这一切都还在不确定中。

有加拿大的商业律师直呼：“美国，你究竟搞哪样？”

RCI with CBC & New York Times

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