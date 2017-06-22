性侵未成年少女：加拿大前高山滑雪教练37项罪名成立

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在经过三个月的法庭审理后，备受瞩目的贝特朗.夏雷性侵案今天上午（6月22日）宣布了判决：这个前加拿大高山滑雪教练被指控的57项罪名中，有37项被主审法官雷皮纳裁定成立。刑期待定，最长可以是14年。

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性侵事件发生在二十年前。12名报案的受害人当时的年龄在12岁到19岁之间，她们都是夏雷负责训练的高山滑雪运动员。其中几人在法官宣读判决书时坐在旁听席上。站在被告席上的夏雷在听到判决时面无表情。他的辩护律师后来说，他早已知道不可能完全脱罪，但是有这么多项罪名成立还是出乎他的意料。

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此案关键：受害人未成年，地位和心智都和性侵者极为悬殊

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夏雷性侵案震动了加拿大体育界。星期四一早，魁省法院的圣热罗姆市法庭坐的满满的。雷皮纳法官在判决书中说，被告在和受害人的关系中占据绝对优势，完全掌控她们的心理，她们在专业上的未来发展也取决于他。

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性侵案常常没有证人，如何判决要看法官相信哪一方的证词。辩方律师在交叉盘问中会利用受害人的一切弱点和漏洞证明其指控不成立、证词不可信。此前轰动一时的加拿大著名主持人性侵案，被告成功脱罪，主要原因就是受害人的证词被法官认为没有说服力。

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但是雷皮纳法官说，夏雷案的12名受害者证人给出了准确的细节，她们对当时发生的事有清晰的回忆，叙述明确肯定。值得一提的是，即使面对咄咄逼人的交叉盘问，她们的证词仍然前后一贯。辩护律师通常利用这个环节暴露证词漏洞，但是这一次，她们的证词在交叉盘问后反而显得更加可信。

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受害经历非常相似

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夏雷利用自己的教练身份，利用队员的年轻单纯和渴望出成绩的心理来达到目的。 受害人的经历很相似。有些人当时觉得自己是在恋爱，多年后才想明白这段关系的实质。一个证人告诉法庭，她在和夏雷发生关系后怀了孕。夏雷为她找了做人流手术的诊所，后来又通过他的医生父亲给她开了避孕药。当时她只有15岁。

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夏雷本人没有作证。但是他在被捕后的供词中承认自己和两名未成年队员发生过性关系，但坚称那是两厢情愿的爱情关系。

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