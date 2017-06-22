加拿大建国150周年 原住民故事搬上话剧舞台

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四年前，加拿大久负盛名的斯坦福德戏剧节（Stratford Festival）作出一项决定，将努力反应当今世界的真实面貌。

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今年7月1日，加拿大庆祝建国150周年。斯坦福德戏剧节将上演关于原住民历史故事的戏剧《呼吸孔，The Breathing Hole》。

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1534年，一名因纽特女子Huumittuq做了一个奇怪的梦，第二天，她在家门口发现了一只北极熊。

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在接下来的500年，这只北极熊碰到了不同的人，早期的探险者、二十一世纪的科学家、企业家、游轮上的乘客，终于找到了500年前那个梦境里的真实。

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戏剧反应生活，提供不同的角度，展示多元的故事。这部戏把原住民历史与气候变化等大家关注的问题结合在了一起。

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（Miali Buscemi，左， 以及Nicholas Nahwegahbow。@stradford festival)

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这部戏的主演两位主演也是原住民，Miali Buscemi 以及Nicholas Nahwegahbow。

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Nicholas Nahwegahbow2007年毕业于国家戏剧学校（National Theatre School），属于最早期的原住民毕业生之一。

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除了这一部《呼吸孔》，他还在这个著名的戏剧节主要另外两部戏，《珍贵的岛屿》以及《罗密欧与朱丽叶》。

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对于自己的成功，Nicholas Nahwegahbow表示，作为原住民演员，他很兴奋，可以在舞台上扮演非原住民角色，他也不希望人们一直把他看成原住民演员。

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(Nicholas Nahwegahbow from Twitter)

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