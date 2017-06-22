谁偷了我的脚趾头?! 加拿大著名重口味鸡尾酒的“配料”失窃

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加拿大育空地区道森市中心酒店的调酒师泰瑞.李这几天气得不行。因为他的招牌鸡尾酒被人从眼皮底下偷走了最重要的配料：一截脚趾头。远近闻名的“酸脚趾鸡尾酒”，没了它怎么行？尽管酒吧里还有备用的，但是泰瑞对闻讯前去采访的CBC记者Paul Tukker说，这东西非常难找 – 毕竟愿意贡献出自己的脚趾头的人不多 –，而且还需要用盐腌半年才能用。这个损失太大了！

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“酸脚趾鸡尾酒”用威士忌和一截被腌得发黑的脚趾做成。喝酒的人必须让脚趾碰到自己的嘴唇，这是规矩。但是如果客人胆敢把脚趾吞下去或者偷走，则要交2500加元的罚款。在过去很多年里罚款一直是500加元。但是几年前从美国新奥尔良来了一个客人，一口吞下了脚趾然后在桌上拍下五百现金。自那以后罚款就涨了。

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道森市中心酒店的经理杰丽.库宝恩说，被偷的脚趾是一位先生赠送的手术后断趾，上个周末刚刚开始用，难怪泰瑞心疼。

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酒店登出声明，正告小偷速速送回脚趾，否则必将受到罚款和起诉。由于他忘了带走喝完酒后获得的“脚趾鸡尾酒证书”，因此酒店知道他的名字。

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（RCI with CBC）

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