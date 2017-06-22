申请加拿大难民身份的墨西哥人大幅度增加

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自去年12月加拿大对墨西哥人实行免签证待遇后，来自墨西哥的难民申请人猛增。加拿大联邦政府的统计数字显示，今年头五个月共有355名墨西哥公民提出申请，而2016年全年只有242人提出申请。墨西哥人的免签证待遇是自由党的竞选承诺之一。

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去年墨西哥总统涅托来访时，特鲁多承诺恢复墨西哥免签待遇。 © Adrian Wyld / CP

Radio-Canada记者Raphaël Bouvier-Auclair报道说，墨西哥被加拿大列为尊重人权的安全国家，因此大部分墨西哥人的难民申请得不到批准。2016年仅有11%的申请人获得了难民身份。

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但是保守党议员批评说，尽管大部分人拿不到难民身份，但是遣返他们的费用却要加拿大纳税人买单。

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来自墨西哥的难民申请人最多是在2008年和2009年。尤其是2009年这一年，几乎达到一万人。也是在这一年，加拿大重新开始要求墨西哥人凭签证入境。

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（RCI avec Radio-Canada）

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