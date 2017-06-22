来自法国的生日礼物：巴黎赠送艺术品庆祝蒙特利尔建市375周年

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

巴黎市长安妮.伊达尔戈星期四（6月22日）下午向蒙特利尔市长德尼.科戴尔赠送了为庆祝蒙市建立375周年而准备的礼物。这是一组名为《游客》的群雕，由法国艺术家伊丽莎白.布佛里于1989年创作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这组群雕由五人一狗组成，意在表现城市日常生活。它们将被放在蒙特利尔唐人街旁边的《新闻报》院子里。这里将改建成一个小公园。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

雕塑的运费也由巴黎市政府负担。拥有《新闻报》的企业免费赠送给蒙特利尔市一块地皮，用来摆放雕塑。尽管如此，市政府预计需要为把这块地改建成公园花费12万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四下午，《新闻报》的工会抓住机会举行了一次示威活动。该报的劳资协议已经过期一年半。近来报社裁减人员，引起工会担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada