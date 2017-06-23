练习瑜伽被认为有众多健康方面的好处

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研究显示练瑜伽有助于治疗腰背痛

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 23 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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腰背痛是困扰世界各国许多人的一个健康问题。美国的一项医学研究显示，腰背痛患者练习瑜伽对缓解他们的病痛有明显的效果。

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据汤森路透社的报道，美国几位医学科研人员的研究显示，经过12个星期的瑜伽学习和练习之后，患有腰背痛的患者病症好转的情况与接受12个星期理疗治疗physical therapy的效果至少同样好。

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对于腰背痛患者来说，医生给他们开出的非药品治疗处方最主要的就是理疗。而美国上述研究显示，通过有针对性的瑜伽练习，腰背痛患者能够得到与理疗同样、甚至是更好的疗效。

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有针对性的瑜伽练习能够缓解腰背痛问题
有针对性的瑜伽练习能够缓解腰背痛问题 © Mark Metcalfe/Getty Images

美国医学研究人员的研究方法是，征集320名患有腰背痛的患者志愿参加为期12个星期的实验；这些志愿者来自多个民族、年收入不高、大部分靠吃止痛药来对付其腰背痛的问题。

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研究人员把这320名腰背痛患者分成三组，一组接受瑜伽训练，一组接受理疗，第三组则阅读一本讲解腰背痛问题的专著，并每隔几个星期给他们提供更多的有关腰背痛问题的分析文章阅读。

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在这12个星期的实验结束后，研究人员对这320名腰背痛患者在第12个星期、第26个星期、第40个星期和第52个星期进行了追踪诊断评估。

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结果是练习瑜伽的腰背痛患者中有48%达到了RMDQ残疾指数减少45点的目标，接受理疗的腰背痛患者达到这个目标的比例是37%，而接受腰背痛信息教育的一组腰背痛患者中只有23%达到了这一目标。

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