延缓脑部衰老？ 新研究显示： 锻炼、正常血压、认知训练或有助预防

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老年人患上老年痴呆或是记忆力退化，目前的医学尚无法治愈。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也有不少人希望能设法避开脑部退化衰老，减少患上老年痴呆的机率。

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最近的一项研究显示，增加锻炼，保持正常血压，以及认知训练—— 这三样或许不能完全避免脑部退化，但可能有助于减缓脑部衰老。

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目前，这些措施还有待更进一步的研究，得到更准确的结论。

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而美国国家科学技术医学研究所的一份报告称，目前的研究证据令他们感到鼓舞。

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首先，把血压降下来，尤其是人到中年之后。无论怎样，高血压会导致心脏病和中风，需要预防；

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第二，增加体育锻炼。这对降低血压有帮助，而正常血压对脑部也同样有益。

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第三，多做认知训练，这主要是加强推理能力，解决问题的能力，增强记忆力以及计算速度等。

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目前的研究显示，这类训练至少对当下的记忆力等有帮助，但对于长期，尤其是老年之后的脑部退化是否有帮助，还需要进一步研究。

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需要提醒大家的是，不要轻信一些增加脑部功能的电脑软件，而是需要多在团体中进行游戏，需要和社交能力联系起来。

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而刺激认知的训练也不那么简单，通常包括学习一种新的语言等训练。

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