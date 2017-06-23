宠物也会有疼痛问题、也会需要镇痛药

宠物也会有疼痛问题、也会需要镇痛药
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瘾君子瞄上兽医开给宠物的鸦片类镇痛药

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 23 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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猫狗等宠物是许多加拿大人的伴侣，但一些有宠物的加拿大人却把自己的宠物作为获取毒品的工具，把得到的鸦片类镇痛药或者自己作为毒品使用、或者是拿到黑市上销售谋利。

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人吃宠物药

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据加拿大广播公司记者安吉拉.马克瓦尔Angela MacIvor的报道，加拿大新斯科舍省注册兽医协会想解决宠物主人把兽医开给宠物的鸦片类镇痛药物拿来自己使用或者是拿到黑市销售的问题。

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芬太尼和氢吗啡酮是黑市上抢手的镇痛药
芬太尼和氢吗啡酮是黑市上抢手的镇痛药 © CBC

加拿大新斯科舍省注册兽医协会弗兰克.理查森Frank Richardson医生说，现行的法规对兽医给宠物开鸦片类镇痛药物的剂量和频率没有限制，比如黑市上流行的可以当作毒品使用的芬太尼和氢吗啡酮就经常是兽医开给宠物的处方药物。

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漏洞

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第二是医生给病人开的处方镇痛药需要注册记录、并输入公费医疗系统处方药物监控数据库，病人如果同时找好几个医生要求开同样类别的镇痛药就会被发现；但兽医给宠物开的处方镇痛药却不用注册记录，也没有这样的处方药物监控系统；换句话说，宠物的主人可以带着宠物看完一个兽医再去看另外一位兽医，要求开同样的处方镇痛药物。

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加拿大新斯科舍省注册兽医协会的弗兰克.理查森医生说，目前的兽医处方镇痛药系统有明显的漏洞，如果不尽快采取有效措施加以堵塞，则兽医们给宠物动物开出的镇痛药中的一部分就可能会流入黑市、加重加拿大已经很严重的芬太尼毒品危机问题。

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理查森医生有些无奈的说，两年前他已经向新斯科舍省注册医生协会提出了这个问题，但得到的回答是注册医生协会管的是给人治病的医生而不是兽医，兽医给动物开的处方药物自然也不在他们的管理范围内。

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不过理查森医生证实，去年12月份新斯科舍省负责公共健康事务的首席医官斯特朗医生Dr. Robert Strang表示要与新斯科舍省兽医协会讨论在兽医领域管理和监控鸦片类镇痛药物的问题。理查森医生希望这是解决问题的开端，并说新斯科舍省的兽医们早就准备开始实行严格管理和监控鸦片类镇痛药物的措施。

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当然，兽医们不是说宠物不需要镇痛药，因为宠物也会像人一样感觉到疼痛。

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哈利法克斯兽医卡内基医生Dr. Eric Carnegy
哈利法克斯兽医卡内基医生Dr. Eric Carnegy © Eric Woolliscroft/CBC

关键是负起责任

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加拿大爱德华王子岛省夏洛顿市的兽医麻醉师史蒂芬妮.哈密尔顿医生Dr. Stephanie Hamilton指出，患有癌症的猫狗宠物或者是患有关节炎的宠物很多时候需要鸦片类镇痛药来缓解它们的疼痛；目前的问题是如何在既治疗宠物的疼痛又防止给宠物的镇痛药被人作为毒品使用的问题之间找到平衡。

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哈利法克斯Carnegy Animal Hospital卡内基 兽医医院的卡内基医生Dr. Eric Carnegy认为，兽医们本来就不应该只管开药不管跟进治疗；在开出处方镇痛药后就应该在宠物再来诊所时检查其是否服用了镇痛药，并查看宠物的主人是否是提前带宠物来诊所索要新的镇痛药处方。

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卡内基医生和其兽医诊所内的另外5位兽医平均每人每天开出3到4份给宠物动物的鸦片类镇痛药处方。

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