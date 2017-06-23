西尔斯断臂自救可能为时已晚

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西尔斯加拿大公司Sears Canada宣布改变经营方向，在多伦多市中心的皇后西大街开设一家新潮商店，销售年轻人喜爱的打折名牌服装，与此同时关闭加拿大现有分店中的59家分店，裁员3千人。

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这是法庭批准的西尔斯加拿大公司重组计划的一部分。

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Cathy Doyle说她觉得西尔斯是老人购物的商店 © CBC

据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，西尔斯加拿大公司显然希望这一重组计划能让其摆脱目前现金入不敷出的困境，但已经有一些零售市场专家认为西尔斯的自救方案来的太迟了。

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多伦多零售市场分析师John Williams说，当轮船撞上冰川、开始下沉，调整改换轮船餐厅的菜单对于挽救轮船的下沉是无济于事的。

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分析师们认为西尔斯公司进入加拿大零售百货市场55年来市场格局已经发生了极大的变化，而西尔斯百货商店却没有及时的改变自己的形象，所以给年轻消费者留下的印象是“这是上了年纪的人购物的地方”。现在西尔斯加拿大公司推出新潮服装店，这概念是好的、商店也有不少价格吸引人的品牌服装，但改变形象是需要时间的，不知道西尔斯加拿大公司是不是还能坚持那么长的时间。

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