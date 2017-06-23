魁北克省大节到，人们喜气洋洋过长周末

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星期六，6月24日，是加拿大法语省份魁北克省的一个大节 – Fête Nationale。

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这个周末是个3天长周末，对于魁北克人来说，这个日子很重要，各地都有庆祝活动，而且很多地方不会开门。

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庆祝活动

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蒙特利尔市在星期五（6月23日）晚举办大型演出：Le Grand Spectacle，地点在市中心的艺术表演广场Quartier des Spectacles，从19:30 就开始，但当地的老牌歌星要等到 21点才会出台；

在蒙特利尔老港，这个周末有加勒比美食节；

在St-Denis 街，将于每年6月24日都举行的彩车庆祝游行，在星期六（6月24日）13点开始；

如果你不想到市中心或老港凑热闹，其实自己所在的社区也会有很多活动，包括室外表演、公园聚餐、烟火等。

© Peter McCabe/Canadian Press

天气

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今年的魁北克节，老天爷不是很帮忙。

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虽然气温不错，都在20摄氏度以上，但星期五和星期天这两天都有阵雨，甚至还可能有雷阵雨。

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星期六有40%的机率下雨，有可能时不时出点太阳。

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哪里开门哪里关门

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魁北克省政府的办公室星期五关门，市政府的办公室在星期一关门。

大多数购物中心、银行、食品超市酒品店SAQ在6月24日这天不营业，但多数药店仍将开门，餐馆也会营业，但有些餐馆可能缩短营业时间。

市政府的收垃圾和废物回收将按正常安排进行。

不过，6月24日这一天，蒙特利尔的居民们还是不缺家庭活动的地方，以下场所向公众开放：

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蒙特利尔的植物园和昆虫馆（ Jardin botanique et l’Insectarium）：9点 – 19点

自然生态博物馆 （Le Biôdome）：9点 – 18点

力拓加铝天文馆（Le Planétarium Rio Tinto Alcan）：9点 – 20点

网站：espacepourlavie.ca，咨询电话：514872-140.

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© CP PHOTO/Ian Barrett

交通情况

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公交系统STM当然不会放假，但由于有彩车游行，有几条公共汽车的线路会有变动。

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通勤火车的运行时间将按照节日运行表走，而且有些车次会取消。

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蒙特利尔的“市庆大桥”Jacques Cartier Bridge将在本周日（6月25日）举行第二次灯光秀，所以这座桥在周日晚 21点 – 23点45 分不准通行。

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长周末想到美国那边走走？请各位自己查看每个边境站的过境等候时间。

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总之，夏天的一个长周末，要充分享受。

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© PC / Galit Rodan

（RCI with CBC）

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