加拿大卫星通信公司Norsat的股东接受中国收购

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深圳海能达公司对温哥华诺赛特公司的收购案有了新进展：诺赛特的股东投票表决后，同意把公司全部股份以每股11.50 美元的价格卖给深圳海能达公司。这起收购案上个星期在加拿大众议院引起激烈辩论。一个美国国会委员会也建议诺赛特的美国客户重新考虑和该公司的业务往来。

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每股11.50美元也是美国亚特兰大的Privet对冲基金公司提出的收购价。但是如果诺赛特接受海能达的收购，就可以免付250美元的合同终止费。据加通社（CP）报道，现在海能达收购案还需得到BC省高等法院的批准。

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诺赛特研发生产卫星地面终端产品，有好几个美国军方客户，包括美国国防部，美国海军陆战队和美国陆军。美国国会美中经济安全审查委员会认为这起收购案使美国国家安全受到威胁。令加拿大保守党和新民主党不满的是，政府没有进行全面的国家安全评估就批准了这起收购案。

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（RCI with CP）

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