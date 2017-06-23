要价6300万加元：温哥华最美私宅之一要卖了（组图）

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八年前，温哥华著名慈善家、亿万富翁约瑟夫.西格尔在城西格雷角以7百万加元买下一块五千多平方米的空地交给妻子罗萨丽，让她按自己的品味建一栋房子。现在，夫妇俩决定卖掉这栋房子，要价6300万加元。如果成交，将创下大温房地产市场私宅售价的最高纪录。

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这栋将近22000平方英尺的豪宅有室内游泳池，电梯，可以容纳百人的大厅，5个卧室，12个卫生间，另有出入通道的客房，6个位子的车库，以及一个凡尔赛风格的花园。西格尔在接受CBC记者Mike Laanela和Deborah Goble采访时表示，妻子在这栋房子的建造过程中付出了许多心血。它的地点是全世界最好的：安静，隐秘，可以眺望英吉利湾和北岸的山脉。

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他们卖房子的主要原因是两人都年纪大了。西格尔今年92岁，他的妻子也快满70岁了。他们虽然还没有决定今后住在哪里，但表示肯定不会再建一栋新居。

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西格尔出生在阿尔伯塔省，并不是富二代。他父亲在他14岁时去世。为了减轻母亲的负担，他退了学，曾为了攒钱买一辆二手自行车挨门兜售冰冻鱼。那是他的第一笔生意。他致富后热心慈善，曾为建立家庭医疗中心捐款1200万加元。

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（RCI with CBC）

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