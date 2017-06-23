克格勃特工的加拿大儿子：法院判决俄国间谍之子可以重获加拿大国籍

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23岁的亚历山大.瓦维洛夫为了恢复自己的加拿大国籍努力了好几年，现在终于看到了希望。加拿大上诉法院刚刚驳回下级法院判决，裁定这个俄国间谍的儿子应该被视为加拿大公民。如果加拿大政府不向最高法院提出上诉或上诉失败的话，他将可以重获加拿大公民身份。

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瓦维洛夫的父母是以伪造的加拿大公民身份潜伏在美国的俄国间谍。瓦维洛夫和哥哥蒂姆先后出生在多伦多，后来随父母搬到美国。他们一直以为自己是住在美国的加拿大人，直到2010年他们的父母被FBI逮捕时才知道自己是俄国人。他们被送回俄国，也被剥夺了加拿大国籍。

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按照加拿大法律，出生在加拿大就是加拿大公民，唯一的例外是外国政府雇员的孩子。俄国间谍自然是俄国政府雇员。但是上诉法院的判决说，这项条款在瓦维洛夫身上不适用，因为他的父母在加拿大时并不享有外交豁免权。

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CBC记者Jim Bronskill报道说，他的哥哥蒂姆也在为恢复加拿大国籍打官司。兄弟俩的律师纳扎米说，为父母的罪行惩罚孩子是不对的。

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（RCI with CBC）

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