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加拿大癌症协会：加拿大一半人早晚要得癌

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 24 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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根据加拿大癌症协会的最新“预言”，加拿大每两人中就得有一人在其一生中早晚会得癌症，而且四分之一的加拿大人将死于癌症。

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加拿大癌症协会的年度报告说，在2017年，据估计将总共有 206200名加拿大人将被诊断出有癌症，其中 80800人将因癌丧生，癌症，是加拿大的第一大死因。

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© Canadian Cancer Society

加拿大癌症协会的流行病学家 – 莱阿·史密斯 （Leah Smith）表示，现在我们每年都在看到加拿大的癌症病例上升， 从现在到2030年，预计加拿大的癌症病例将急剧增加。

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她说，这是人口增长和人口老龄化的反映，在2017年的新增病例中，预计大约90%的患者年纪在50岁以上。

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她说，加拿大随着有越来越多的人进入老年，一个肯定的趋势是，癌症病例的数量将会上升。

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30年来癌症死亡率下降

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加拿大癌症协会同时说，加拿大的癌症死亡率在1988年达到顶峰，之后这近30年，死亡率一直下降，男性的癌症死亡率下降超过30%，女性的死亡率下降了17%。

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莱阿·史密斯表示，癌症死亡率下降，主要是因为肺癌的发病率和死亡率减少，就是说社会戒烟的努力获得了成效，男子的吸烟比例一直高于女性。

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与此同时，社会加强了对乳腺癌的监控，政府为一定年龄段的妇女提供定期免费的检测，从而减少了乳腺癌的死亡威胁。

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生存率大增

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莱阿·史密斯还说，癌症患者的生存率在大大提升，总体而言，加拿大各种癌症的患者，60% 可以生存 5年以上。

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前列腺癌的5年生存率已经高达 95%，乳腺癌高达 87%，结肠直肠癌患者的5年生存率为 64%。

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© Canadian Cancer Society

胰腺癌没有突破

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但胰腺癌的情况除外，胰腺癌是生存率最低的癌症，患者中只有8%的人能活过5年。

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今年据估计有5500名加拿大人将被诊断出有胰腺癌，4800人将死于这种疾病。

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莱阿·史密斯说，不幸的是，胰腺癌的生存率没有提高，不仅在加拿大，世界各地都是这样。

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朱莉·林嘉士（Jolie Ringash）医生是多伦多玛嘉烈公主癌症中心 （ Princess Margaret Cancer Centre 的肿瘤专家，她说，胰腺癌是50年来没有取得明显突破的一种癌症。

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专家们说，胰腺癌的早期症状不明显，患者会感到腹疼或背疼，以为是别的病，等到被诊断出时，往往已经是晚期。

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朱莉·林嘉士表示，对于胰腺癌的发病原因和治疗，需要更多的研究。

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她说，乳腺癌和前列腺癌的幸存者和家人、朋友，经常举行活动来提高社会的认知，并筹集资金，而胰腺癌一直没有进入公众的视线。

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她说，我们需要有更多的人针对胰腺癌组织活动，去游行，去讲演，去筹集资金。

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（RCI with CBC，CP）

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