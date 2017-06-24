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人工智能新闻媒体是一个伪命题，应该是AI增强新闻媒体

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 24 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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人工智能， AI已经成为科技界热点中的热点，似乎AI能够加任何产业，给任何产业带来翻天覆地的变化。

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那么，人工智能 + 新闻媒体呢？

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现代新闻媒体，或者现代新闻学是近代人文主义、自由主义在西方资本主义的推力下发展成熟的。它可以说是人文主义结出的硕果之一。在它的背后需要大量拥有自由和人文精神的负责的新闻从业人员。

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而人工智能走的却是一条不能说是相反，但是是与人文主义、自由主义不同的道路。在人文自由主义的道路上，对事物的理解是宽容的，同样允许“模糊”、“情绪”、“人性”、“爱”这些充满感性但是难以测量的人类独有的意识存在。

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人工智能是没有这些这些人类的意识的，人工智能有的是对人类意识的模仿，本质上它最求的是计算的精确和不断剔除“模糊性”。人工智能不可能真正拥有人的感性。

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人工智能新闻学是一个伪命题。别说10年，就是更长的时间，更强大的计算力也很难真正代替人类新闻记者。

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人工智能做的是增强新闻学

在新闻和媒体的领域，我们不得不承认人类也有不擅长的领域。例如，在做新闻调查时，海量信息、数据的处理和分析就是人类的弱项。

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而信息和数据的处理恰恰是人工智能的强项。人工智能比以往单纯的计算机数据处理更强大的地方是，它更灵活，有延展性，更加有不断学习和自我提升的能力。

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特别是在图形识别和视频识别上的长足进步使新闻和媒体在视觉材料的利用和分析上可以省去了巨量的人工。

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美联社最近出来一本网络小册子，名字叫 《A guide for newsrooms in the age of smart machines – 智能机器时代的新闻 》。副标题，AI增强新闻学的未来。

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在小册子里提到了美联社从2013年起进行的一些小规模实验性的人工智能 +新闻学项目。小册子中还提供了一些专家意见和人工智能工具介绍。

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智能机器时代的新闻

在这本详尽的关于AI + 新闻媒体的“著作”中。美联社结合了自己在2013年开始的一些实践。其中有成功，也有很多失败或者说“搞砸”的案例。

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美联社的小册子在开头就提到：

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流水线化工作、去除无聊的重复劳动、数据分析、挖掘出内幕和增强新闻内容，这些只是美联社在机器学习方面的有限尝试。

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但他们也提到，这只是开始，AI在新闻媒体领域的真正潜力在于：

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– 从重复劳动中解放记者，让记者专注于更复杂、更高质量的报道。

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– 帮助在记者之间增强交流和合作

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– 让记者使用AI分析海量信息、数据、图片和视频

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– 帮助记者增强和读者之间的交流

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– 为一个新型的新闻媒体行业助力

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增强新闻学需要新的媒体人素养

AI增强新闻学到来的另一大变化是催生新的媒体人必备素养，同时也将催生新的媒体人行业。记者的头衔会继续细化和专业化。

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新的记者例如，“数据记者”、“视觉记者”、“视频记者”、“程序员+记者”，已经呼之欲出。

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在美联社的AI + 新闻学小册子的作者栏中，我们看到一点端倪：

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Francesco Marconi – 美联社策略计划和发展经理

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Alex Siegman – 计算机专家 + 记者

“机器记者” (} ai)，她是数个人工智能系统的结合

明天的新闻学，人类记者做人类更擅长的，找灵感、讲故事、说服人、沟通能工作，而人工智能做更擅长的数据、逻辑、重复劳动、信息沟通、图像分析… 这种结合将大大扩展媒体和新闻的边疆。

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