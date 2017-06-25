周末网络广播（2017年6月25日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期日 25 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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本周报道精选

加拿大总督为何向土著人道歉？（方华）

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© Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大总督约翰斯顿David Johnston星期一在总督府举行的表彰土著人维权活跃人物的集会上对其称土著人为加拿大第一批移民的说法表示了道歉。在这之前的星期六，加拿大总督约翰斯顿在接受加拿大广播公司的采访时表示，加拿大是一个以移民立国的国家，被称作加拿大土著人的印第安人就是在1万4千年前移民来到加拿大这片广袤土地上来的。总督约翰斯顿的这番话在社交媒体上受到强烈批评，许多人指责约翰斯顿的这种土著人是移民的说法反映出根深蒂固的殖民主义思想。

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世界难民日：一个加拿大越南船民家庭的故事（赵黎）

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© Trinh Family

星期二，6月20日，是世界难民日（World Refugee Day）。在2017年世界难民日来临之际，加拿大历史协会 Historica Canada 发布了短片 Heritage Minute，描述了一个越南船民家庭抵达加拿大的故事。对于原籍越南的山姆·特林和黎贝卡·特林（Sam和Rebecca Trinh）来说，1979年是他们感到无路可走的一年，终于下决心要逃离越南。

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人工智能和新闻媒体（沈二）

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人工智能， AI已经成为科技界热点中的热点，似乎AI能够加任何产业，给任何产业带来翻天覆地的变化。在新闻媒体领域，人工智能很难真正代替人类新闻记者。但是它将增强新闻学。

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加拿大人住院的主要病因（方华）

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© Associated Press

实行全民公费医疗体制的加拿大住院难的问题是许多加拿大人抱怨的老大难问题，因为受医疗经费的限制加拿大医院床位有限。但如果问去年加拿大医院收治入院的病人最主要的病因是什么，答案会让不少人感到意外：由于饮酒过量产生的问题而被接受住院治疗的加拿大人超过因为心脏病发作而被收院治疗的加拿大人。

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BC省沿海热带海洋生物大增（赵黎）

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pyrosomes
© Matt Stabler

多到数以百万计的一种叫做 pyrosomes 的非本地海洋生物正在 “入侵” 加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）沿岸，让当地的渔民们颇感头疼。马特·斯特布勒（Matt Stabler）是温哥华岛的一位渔民，今年 5月，他拍下了上面的这张照片， 他说，这是一种凝胶状、半透明的管状生物，皮很厚，为了躲开这些讨厌的“家伙”，他和他的船员们不得不多次更换捕鱼的地点。

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CBC助理制作人谈移民公司调查（吴薇）

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Formulaire d’immigration
© iStock

CBC最近对萨斯喀彻温省一家移民公司进行了暗中调查。这家名叫飞扬国际的公司通过萨省移民提名项目的技术工人类别给中国人办移民。记者委托CBC晚间新闻节目The National的助理制作人吴女士（Sharon Wu）给该公司打电话，假称自己有亲戚想移民到加拿大。记者通过这个电话获得了非常重要的信息。吴女士接受了本台采访，为我们介绍详细的情况和有关的规定。

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加广直播间 – 2017年6月23日

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一周图片报道

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