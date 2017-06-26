40美元油价加拿大石油工业能扛得住吗？

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4、5月份世界市场石油价格在每桶50美元上下徘徊的时候，加拿大石油工业似乎觉得可以松口气了；但6月份油价又开始了“跌跌不休”的态势，这让不少与石油业有关的加拿大人心里又不安了起来。

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跌跌不休

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据加拿大广播公司记者约翰逊Tracy Johnson 和巴克斯 Kyle Bakx的报道，虽然世界市场石油价格近几天在每桶45美元的水平浮动，但不少能源市场专家认为，油价很可能要继续下跌到每桶40美元才会稳定下来。

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ARC Energy Research Institute的研究主任嘉吉.弗雷斯特Jackie Forrest指出，去年9月份的油价是每桶45美元，那时石油产出大大超出需求，结果是石油输出国组织宣布减产措施；现在世界石油市场的供给和需求可以说基本平衡，但油价又下滑到每桶45美元。

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ARC能源研究所研究主任Jackie Forrest © Kyle Bakx/CBC

石油市场分析人员在密切关注石油输出国组织成员国和非欧佩克成员国的石油日产量动向，担心石油供大于求的问题会再次出现。

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供大于求

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比如，利比亚和尼日利亚的石油工业开始恢复正常生产，特别是利比亚的石油业一旦恢复正常生产、则每天会增加至少几十万桶石油的产出。

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坏消息是油价下跌到每桶40美元会让许多加拿大石油生产商的日子很难过，但好消息是经过了三年前石油价格暴跌的震荡，许多加拿大石油公司的生产成本都有了明显的下降。

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成本下降

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加拿大阿尔伯塔省的经济靠石油业驱动 © Evelyne Asselin/CBC

阿尔伯塔石油服务领域的一个公司Sanjel就走出了差点破产的阴影，量入为出的谨慎经营。公司总裁胡克尔Shane Hooker说，发展速度低一点没有关系，只要能够扛得住下一次石油价格的暴跌就是大功一件。

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再比如加拿大油砂矿开采公司Cenovus上星期表示油价41美元该公司不会亏本。分析师们认为加拿大另一主要的油砂矿公司Suncor的生产成本比Cenovus还会低些。

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换句话说，加拿大油砂矿公司能扛得住每桶40美元的低油价，但要想发展壮大或者是盈利就不大可能了。

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前景动荡

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ARC Energy Research Institute的研究主任嘉吉.弗雷斯特女士对世界市场石油价格的走向不乐观，因为石油输出国组织去年9月减产时的期望是用暂时的经济损失换来油价的坚挺，但现在却是事与愿违，一些非石油输出国组织在利用机会增加自己的市场份额；如果石油价格继续走低，一些欧佩克成员国会开始偷偷增加其石油日产量，这会让石油输出国组织的限产协议名存实亡，结果是油价下行的压力继续增大。

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RCI with CBC

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