卖泰迪熊到安全套都想借光150周年国庆

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7月1日星期六是加拿大的国庆节，加拿大商店里到处陈列着印有150周年国庆节标志的商品。

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据加拿大新闻社记者 Steve Lambert的报道，这些借加拿大150周年国庆节促销的商品从T恤衫、帽子、国旗、威士忌、咖啡过滤纸杯、安全套到棺材不一而足。

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人们喜欢选购印有国庆标记的体恤衫和帽子 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

市场销售情况显示，有国庆150周年标记的商品很热销。

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一个名叫One的美国安全套制造公司搞了个加拿大150周年安全套包装设计比赛；不过进入决赛的几个设计中没有加拿大国庆150周年的官方标记，有的是发情的驼鹿和欢快的三文鱼等图案。

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加拿大联邦政府准许商家和加拿大人自由使用加拿大国庆50周年官方标记，唯一的要求是必须先上网登记要在什么样的商品上使用加拿大150周年国庆标记。

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到6月中旬为止，加拿大联邦政府已经收到超过6200个使用加拿大建国150周年官方标记的申请；加拿大政府没有拒绝任何一个申请。

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