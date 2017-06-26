特鲁多选民支持率一年下跌9%

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加拿大联邦议会本届会期这个星期结束，选民们对自由党政府总理特鲁多的表现如何评价呢？

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据加拿大广播公司政治民意资深记者Éric Grenier的报道，虽然超过半数的加拿大人仍然对特鲁多的执政表示满意，但与一年前议会休会时特鲁多的选民支持率相比其受选民的支持程度出现了明显的下降。

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加拿大选民对保守党新党魁谢尔缺乏了解 © Adrian Wyld/Canadian Press

三个民意测验公司Mainstreet Research， Angus Reid Institute和Forum Research 最新的民意调查显示特鲁多的选民支持率比一年前下降9到10个百分点。

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加拿大广播公司对上述三项民意调查的结果综合平均后得出的数字是，认为特鲁多政治表现不错的的加拿大人有52.7%，认为表现不好的有39.3%； 而去年这个时候支持特鲁多的选民比例是61.7%，反对特鲁多的选民有32.7%。

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这三个民意测验还显示，加拿大选民对保守党新选出的党魁谢尔仍然不了解，有50%的加拿大人表示现在还难以对谢尔形成支持或反对的意见。

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